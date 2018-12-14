Футбол

Главным тренером «Балтики» может стать Сергей Игнашевич
КП - Калининград
09:01

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал обращение клуба к известному футболисту.
КП - Калининград09:01
Сергей Игнашевич
В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером. Пока такие мысли.
— Сергей Игнашевич, российский футболистРИА Новости 05:14

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Главным тренером «Балтики» может стать Сергей Игнашевич

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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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