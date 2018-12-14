Футбол

Игнашевич является кандидатом на пост главного тренера «Балтики»
NewInform
07:30

По словам Качукаева, которые приводит «Чемпионат», Игнашевич является одним из самых перспективных российских тренеров. При этом калининградский функционер отметил, что у специалиста есть действующая работа.
NewInform07:30
Сергей Игнашевич
В декабре получаю тренерскую лицензию. Есть желание стать тренером, хорошим тренером. Пока такие мысли.
— Сергей Игнашевич, российский футболистРИА Новости 05:14

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Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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