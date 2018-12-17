Создатели американского словаря Merriam-Webster назвали главным словом 2018 года «справедливость» (justice). Количество поисковых запросов этого слова по сравнению с 2017 годом увеличилось на 74%, сообщается на сайте словаря.

Главным словом 2018 года в США выбрали «справедливость»

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