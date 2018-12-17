Общество

Главным словом 2018 года в США выбрали «справедливость»
Коммерсантъ
02:02

Создатели американского словаря Merriam-Webster назвали главным словом 2018 года «справедливость» (justice). Количество поисковых запросов этого слова по сравнению с 2017 годом увеличилось на 74%, сообщается на сайте словаря.
Коммерсантъ02:02

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Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года

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Словарь Уэбстера назвал слово года

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Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово уходящего года

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Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2018 года

Life.ru02:42

Словарь Merriam‐Webster назвал главное слово уходящего года

Телеканал 360°02:40

Главным словом 2018 года в США выбрали «справедливость»

Коммерсантъ02:02

Merriam-Webster выбрал слово года

Газета.Ru01:07
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