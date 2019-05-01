Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянкаТелеканал Санкт-Петербург 12:17

Четвертым арбитром назначена Каталин Кульчар из Венгрии, а представительница этой же страны Каталин Терек будет запасным помощником рефери.

Общество Тайский король объявил о женитьбе Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.

Авто Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Здоровье Минздрав предлагает законодательно запретить ВИЧ-отрицание Министерство здравоохранения опубликовало проект закона, запрещающего распространение призывов к отказу освидетельствования и лечения ВИС и соответствующей информации.

Политика В МИД прокомментировали избиение журналистки из РФ в Париже Москва считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ Министерство иностранных дел РФ отреагировало на инцидент с избиением российской журналистки в Париже, ведомство считает недопустимым применение насилия в отношении представителей СМИ, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Хоккей Фридман: «„Детройт“ рассматривал возвращение Дацюка» Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман Эллиотт Фридман оценил вероятность возвращения в НХЛ Павла Дацюка.

Экономика Путин подписал закон об ипотечных каникулах Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Спорт Чемпионке ОИ придётся принимать гормоны для участия в соревнованиях Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня должна будет принимать гормоны для снижения уровня тестостерона, если хочет участвовать в новых соревнованиях.

Происшествия В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.

Космос В галактике Млечный Путь обнаружили чужеродную звезду Коллектив астрономов из объединения Национальных институтов естественных наук обнаружил в галактике Млечный Путь звезду с нетипичным химическим составом, сообщает Nature Astronomy.

Происшествия Ярославский вокзал в Москве проверяют после сообщения о минировании Неизвестный сообщил, что на Ярославском вокзале в Москве заложено взрывное устройство, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Хоккей Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок» Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Политика Президент Грузии выступила против строительства военной базы США Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.

Космос Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".

Шоу-бизнес Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Политика Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.

Энергетика На Украине снизили цены на газ для населения «Нафтогаз Украины» снизил тариф на газ для населения — до 8247 гривен за 1 тыс. кубометров (более 20 тыс. рублей).