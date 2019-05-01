Футбол
Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянкаТелеканал Санкт-Петербург 12:17
Четвертым арбитром назначена Каталин Кульчар из Венгрии, а представительница этой же страны Каталин Терек будет запасным помощником рефери.
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