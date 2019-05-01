Футбол

Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянкаТелеканал Санкт-Петербург 12:17

Четвертым арбитром назначена Каталин Кульчар из Венгрии, а представительница этой же страны Каталин Терек будет запасным помощником рефери.
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Россиянка будет выполнять роль главного арбитра в финале женской Лиги чемпионов

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Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской ЛЧ

РИА Новости10:17

Россиянка впервые назначена главным арбитром финала женской футбольной Лиги чемпионов

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Россиянка Пустовойтова обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов

Чемпионат10:27

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Sport24.ru09:35

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс09:29

Арбитр из России будет судить финал женской ЛЧ. Кажется, снова виноват «КраСава»

Sports.ru10:34
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
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