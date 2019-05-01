Футбол

Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянкаТелеканал Санкт-Петербург вчера в 12:17

Четвертым арбитром назначена Каталин Кульчар из Венгрии, а представительница этой же страны Каталин Терек будет запасным помощником рефери.
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Россиянка Пустовойтова обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 10:27

«Большой успех для нашего судейства». Россиянка впервые назначена на финал женской Лиги чемпионов

Телеканал 360°вчера в 13:30

Авдонченко: назначение россиянки Пустовойтовой на финал женской ЛЧ закономерно и почетно

ТАССвчера в 14:15

Российский арбитр Пустовойтова назначена на финал женской Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 13:33

Россиянка будет выполнять роль главного арбитра в финале женской Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 09:51

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 09:35

Арбитр из России будет судить финал женской ЛЧ. Кажется, снова виноват «КраСава»

Sports.ruвчера в 10:34
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Происшествия

В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности

В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Хоккей

«Авангард» заключил контракт с экс-форвардом «Автомобилиста» Грачёвым

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Наука

Ученый объяснила, почему электронные книги не вытеснят бумажные

Электронные книги не смогут полностью заменить бумажные, заявила исследователь из Университета Ставангера в Норвегии профессор Анне Манген.
Обновлено в 05:08
Автоспорт

Саудовская Аравия хочет проводить Гран-при «Формулы-1»

По информации Auto Motor und Sport, власти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при «Формулы-1» и сделали «Либерти Медиа» предложение платить взнос в размере 60 млн евро за гонку.
Обновлено в 03:21
Общество

В Северном море нашли утечку горчичного газа времен Первой Мировой

В районе курортного города Кнокке-Хейст в Северном море найдена утечка горчичного газа из снарядов времен Первой мировой войны.
Обновлено в 05:07
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Игры

Хоррор Darkwood выйдет на консолях уже в этом месяце

Обновлено в 03:02
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев

Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол

Дель Боске признался, что мечтает тренировать Месси

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что мечтает тренировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Обновлено в 02:17
Музыка

Певица Алсу примет участие в Евровидении-2019

Напомним, что 64‑й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве, начнется совсем скоро – 14 мая.
Обновлено вчера в 03:38
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Политика

Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»

Правительство Соединенных Штатов заявило о том, что страна продолжает выступать против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», в силу того, что, согласно позиции Вашингтона, реализация данного проекта в многом усилит влияние Российской Федерации на внешнюю политику стран, являющихся членами Европейского Союза.
Обновлено в 05:29
Здоровье

В Волгоградской области выбрали лучших фельдшеров и медсестер

В Волгоградской области завершился конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны значительно увеличат пенсии

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении ветеранам Великой Отечественной войны пенсий.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА рассмотрит варианты продажи защитника Марио Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает портал "Евро-футбол".
Обновлено вчера в 19:18
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов

Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
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