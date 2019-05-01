Футбол
Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянкаТелеканал Санкт-Петербург вчера в 12:17
Четвертым арбитром назначена Каталин Кульчар из Венгрии, а представительница этой же страны Каталин Терек будет запасным помощником рефери.
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«Большой успех для нашего судейства». Россиянка впервые назначена на финал женской Лиги чемпионов
Телеканал 360°вчера в 13:30
Российский арбитр Пустовойтова назначена на финал женской Лиги чемпионов
Советский спортвчера в 13:33
Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 09:35
Арбитр из России будет судить финал женской ЛЧ. Кажется, снова виноват «КраСава»
Sports.ruвчера в 10:34
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия
В США арестован подозреваемый в убийстве 50-летней давности
В США арестован подозреваемый в убийстве, совершенном около 50 лет назад, пишет News & Observer.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Наука
Ученый объяснила, почему электронные книги не вытеснят бумажные
Электронные книги не смогут полностью заменить бумажные, заявила исследователь из Университета Ставангера в Норвегии профессор Анне Манген.
Обновлено в 05:08
Автоспорт
Саудовская Аравия хочет проводить Гран-при «Формулы-1»
По информации Auto Motor und Sport, власти Саудовской Аравии хотят проводить Гран-при «Формулы-1» и сделали «Либерти Медиа» предложение платить взнос в размере 60 млн евро за гонку.
Обновлено в 03:21
Общество
В Северном море нашли утечку горчичного газа времен Первой Мировой
В районе курортного города Кнокке-Хейст в Северном море найдена утечка горчичного газа из снарядов времен Первой мировой войны.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Сухуме произошёл пожар в русской школе
В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Игры
Хоррор Darkwood выйдет на консолях уже в этом месяце
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Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев
Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол
Дель Боске признался, что мечтает тренировать Месси
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что мечтает тренировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Обновлено в 02:17
Музыка
Певица Алсу примет участие в Евровидении-2019
Напомним, что 64‑й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве, начнется совсем скоро – 14 мая.
Обновлено вчера в 03:38
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Политика
Глава Минэнерго США объяснил позицию страны по «Северному потоку — 2»
Правительство Соединенных Штатов заявило о том, что страна продолжает выступать против продолжения строительства газопровода «Северный поток — 2», в силу того, что, согласно позиции Вашингтона, реализация данного проекта в многом усилит влияние Российской Федерации на внешнюю политику стран, являющихся членами Европейского Союза.
Обновлено в 05:29
Здоровье
В Волгоградской области выбрали лучших фельдшеров и медсестер
В Волгоградской области завершился конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны значительно увеличат пенсии
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении ветеранам Великой Отечественной войны пенсий.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
ЦСКА может продать Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов
Московский ЦСКА рассмотрит варианты продажи защитника Марио Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает портал "Евро-футбол".
Обновлено вчера в 19:18
Политика
WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58