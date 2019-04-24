Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗОРИА Новости 03:52

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Политика Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".

Политика Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

Армия и оружие В Генштабе ВС России заявили о возможности возрождения ИГ в Сирии Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* может возродиться в Сирии на территории за рекой Евфрат.

Политика МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.

Происшествия В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».

Авто Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300 По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.

Армия и оружие В России разработана новая боевая машина для авианаводчиков Как сообщают "Известия", боевые автомобили авианаводчика (БОМАН) могут обнаруживать объекты противника, а также управлять самолетами и вертолетами над полем боя.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.

Гаджеты Intel представила 25 новых процессоров для настольных ПК Вместе с шестью мобильными процессорами для высокопроизводительных ноутбуков Intel представила 25 моделей CPU для настольных ПК.

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.

Происшествия СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.

Общество В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.

Наука Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.

Здоровье Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.

Авто Renault Kaptur обновился, но не подорожал Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.

Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Армия и оружие Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».

Политика Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.