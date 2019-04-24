Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗОРИА Новости 03:52
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
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