Главный врач «Зенита» дал Кокорину рекомендации по лечениюГазета.Ru 06:27

Главный врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", сообщает РИА "Новости". Медицинскому работнику позволили провести прием с форвардом сине-бело-голубых 24 апреля.

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Общество Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.

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Происшествия Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение Суд приговорил Мугдина Чермита к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

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Экономика Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45% Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.

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Транспорт В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.

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