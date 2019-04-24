Футбол

Главный врач «Зенита» дал Кокорину рекомендации по лечениюГазета.Ru 06:27

Главный врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", сообщает РИА "Новости". Медицинскому работнику позволили провести прием с форвардом сине-бело-голубых 24 апреля.
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ФСИН: Главный врач «Зенита» осмотрел А.Кокорина в «Бутырке»

Агентство Москва05:52

Главный врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Матч ТВ06:14

Врач «Зенита» дал Кокорину рекомендации по лечению после осмотра в СИЗО

РИА Новости06:07

Главный врач «Зенита» дал рекомендации по лечению колена Кокорина

Советский спорт06:49

Главный врач «Зенита» посетил Кокорина в СИЗО

Sport24.ru05:37

Иван Мельников: «Врач „Зенита“ уже находится у Кокорина»

Спорт-Экспресс04:50

Врач «Зенита» навестил Кокорина в изоляторе

Sport.ru06:28
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Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Общество

Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге

Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Происшествия

СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков

Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение

Суд приговорил Мугдина Чермита к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Обновлено в 09:45
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

В iFixit объяснили причину поломок экранов Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 09:23
Политика

Дональд Трамп встретился с основателем Twitter

Президент США провел встречу с Джеком Дорси, одним из создателей социальной сети Twitter. Дональд Трамп остался доволен разговором.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%

Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Экономика

Глава ФАС рассказал, когда в Крыму подешевеет бензин

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев рассказал, при каких условиях произойдет снижение цен на автомобильное топливо в Крыму до среднероссийского уровня.
Обновлено в 08:05
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Обновлено в 07:54
Политика

Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Могила Юлии Началовой на Троекуровском кладбище «утонула» в цветах

Обновлено в 09:21
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Китай незаконно использовал спутники США

Китай несколько лет использовал в военных целях, распространении государственной информации и работе полиции не менее девяти спутников гражданского назначения, незаконно приобретенных в США через офшоры и владельцев космических аппаратов, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 09:12
Транспорт

В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Здоровье

Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Студент колледжа в Керчи расстрелял сокурсников за унижения

Обновлено в 03:24
Политика

Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз – Высоцк»

Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Политика

Эрдоган выразил соболезнования армянам Турции

В письме глава Турции еще раз выразил соболезнования по кончине Патриарха Месропа Мутафяна, а также обратился к теме массовой гибели армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны.
Обновлено в 09:28
Общество

В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева рассказала о любви и ревности в своем браке

Певица рассказала, как им удается поддерживать теплые отношения в семье, а также затронула тему любви и ревности супругов.
Обновлено в 04:17
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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