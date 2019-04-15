Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страныГазета.Ru 11:49

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
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Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

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Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

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Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский военный деятель
Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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