Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границуГазета.Ru 13:09

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
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Военный прокурор Украины покинул страну перед вторым туром президентских выборов

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Главного военного прокурора Украины заподозрили в бегстве из страны

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Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Газета.Ru13:09

Военный прокурор Украины мог сбежать, опасаясь Порошенко

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Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Lenta.ru09:58

Главный военный прокурор Украины бежал из страны, не дожидаясь поражения Порошенко, - журналист

Накануне.Ru05:33
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Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Общество

Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание

На прошлой неделе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на пресс-конференции рассказал, что регионы так называемой второй волны готовы к переходу с аналогового на цифровое телевещание.
Обновлено в 06:53
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено в 13:21
Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Обновлено в 03:21
Гаджеты

Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 11:00
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Музыка

На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

Обновлено в 15:15
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя

Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Транспорт

Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»

Обновлено в 01:51
Происшествия

Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве

Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.
Обновлено в 14:37
Авто

Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль

Объемы продаж автомобилей «Шкода» растут настолько быстро, что только за последнее десятилетие было продано около 25% от общего числа машин бренда, произведенных за 124 летнюю историю марки, с тех пор как в 1905 году основатели компании два Вацлава - Лаурин и Клемент, представили первую модель Voiturette A, - сообщает пресс-служба Skoda Auto.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж

Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Политика

Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите

Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Общество

Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра

Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода

Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.
Обновлено в 12:00
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Общество

В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»

В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Хоккей

Патрик Кейн едет на ЧМ-2019 и будет капитаном сборной США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» американской сборной.
Обновлено в 13:02
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Наука

Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа

В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.
Обновлено 13 апреля в 05:01
Наука

Горный минерал Урала поможет учёным создать «суперкомпьютер»

Обновлено в 12:00
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский военный деятель
Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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