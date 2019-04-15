Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границуГазета.Ru 13:09
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
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Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
На прошлой неделе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на пресс-конференции рассказал, что регионы так называемой второй волны готовы к переходу с аналогового на цифровое телевещание.
Обновлено в 06:53
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено в 13:21
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Кино
Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начнёт массовое производство мобильных процессоров Huawei HiSilicon Kirin 985 до конца текущего квартала, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 11:00
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Происшествия
Автобус с пассажирами врезался в стену в Москве
Источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что на востоке столицы рейсовый автобус врезался в стену, в результате чего пострадали десять человек.
Обновлено в 14:37
Авто
Компания Skoda выпустила 22-миллионный автомобиль
Объемы продаж автомобилей «Шкода» растут настолько быстро, что только за последнее десятилетие было продано около 25% от общего числа машин бренда, произведенных за 124 летнюю историю марки, с тех пор как в 1905 году основатели компании два Вацлава - Лаурин и Клемент, представили первую модель Voiturette A, - сообщает пресс-служба Skoda Auto.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Политика
Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите
Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Общество
Правительство отказалось от видеофиксации техосмотра
Ранее документ предусматривал обязательную фиксации на фото и видео процедуры техосмотра, чтобы помешать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода
Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.
Обновлено в 12:00
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Хоккей
Патрик Кейн едет на ЧМ-2019 и будет капитаном сборной США
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн будет капитаном сборной США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» американской сборной.
Обновлено в 13:02
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Наука
Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа
В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.
Обновлено 13 апреля в 05:01
Наука
Горный минерал Урала поможет учёным создать «суперкомпьютер»
Обновлено в 12:00
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15