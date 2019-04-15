Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границуГазета.Ru 13:09
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
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