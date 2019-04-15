Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал из страныБИЗНЕС Online вчера в 11:33

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уехал из страны на фоне конфликта с действующим президентом страны Петром Порошенко, сообщают украинские СМИ. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» журналист Василий Крутчак.
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Московский Комсомолецвчера в 11:43
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Матиос Анатолий Васильевич
Украинский военный деятель
Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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