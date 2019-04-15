Главный военный прокурор Украины сбежал из страныБИЗНЕС Online вчера в 11:33

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уехал из страны на фоне конфликта с действующим президентом страны Петром Порошенко, сообщают украинские СМИ. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» журналист Василий Крутчак.

Здоровье Жительницу Лондона настиг инсульт после потягивания и хруста шеей Желание размяться с помощью потягивания и хруста шеей довело 23-летнюю британку до инсульта. Об этом случае сообщает издание The Mirror.

Транспорт В России предложили ввести платные перекрестки Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.

Происшествия В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.

Политика Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Происшествия В Приморье умер пострадавший при тушении пожара сотрудник МЧС Пожарный, пострадавший при тушении крупного возгорания на складе стройматериалов во Владивостоке, умер в больнице, не приходя в сознание.

Кино Новая серия «Игры престолов» поставила двойной рекорд Первая серия заключительного сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась на американском телеканале HBO 14 апреля, установила сразу два рекорда.

Общество Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.

Общество При переходе на цифровое ТВ обмануты десятки тысяч семей Первая волна перехода на цифровое эфирное телевидение произошла в феврале — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.

Происшествия В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.

Авто Новый Kia Cerato стали выпускать на «Автоторе» по полному циклу Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Политика Опрос показал отношение россиян к Ассанжу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Экономика В России появились семь новых ТОР Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.

Происшествия Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован Соболезнования в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери выразили десятки стран, в том числе Россия.

Происшествия В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).