Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал из страныБИЗНЕС Online вчера в 11:33
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уехал из страны на фоне конфликта с действующим президентом страны Петром Порошенко, сообщают украинские СМИ. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» журналист Василий Крутчак.
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Главный военный прокурор Украины бежал из страны, не дожидаясь поражения Порошенко, - журналист
Накануне.Ruвчера в 05:33
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