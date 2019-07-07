Футбол
Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставкуБомбардир.ру 00:46
После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку. Агирре возглавил сборную Египта летом 2018 года.
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