После поражения сборной Египта от сборной ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки главный тренер Хавьер Агирре и глава Федерации футбола Египта Хани Або Рида подали в отставку. Агирре возглавил сборную Египта летом 2018 года.

Главный тренер сборной и глава федерации Египта подали в отставку

Происшествия Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.

Происшествия Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Общество Более 90% украинцев перешли в режим экономии Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.

Финансы Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.

Армия и оружие Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Политика Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну Alan Kurdi с мигрантами на борту зайти в порт острова, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя армии.

Экономика Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.

Политика В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.

Политика Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.

Хоккей Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие «Ротация»: Волкер объяснил наращивание войск РФ на границе с Украиной Наращивание войск РФ на границе с Украиной есть не какое-либо новое продвижение, а всего лишь ротация, резюмировал Курт Волкер.

Политика Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.

Общество Иван Купала наступает сегодня ночью В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.

Политика Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.