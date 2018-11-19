Футбол

Главный тренер сборной Швеции поделился ожиданиями от матча с Россией
Газета.Ru
14:44

Турция — Швеция
0 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, 17 ноября
Стадион "Конья Бююкшехир Стады"
46′
Виктор Линделеф
Филип Хеландер
48′
Альбин Экдаль
59′
Андреас Гранквист
71′
Андреас Гранквист
Махмут Текдемир
Ирфан Кахведжи
72′
81′
Альбин Экдаль
Густав Свенссон
Юнус Малли
Огузхан Озъякуп
83′
Хасан Али Калдырым
Омер Байрам
87′
Хакан Чалханоглу
90′
90′
Виктор Классон
Исаак Телин
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал предстоящий заключительный матч группового этапа Лиги наций с Россией, передает ТАСС. Наставник заявил, что его подопечным предстоит сложная игра.
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