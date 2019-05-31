Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницуSportbox.RU 05:04
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке. Сообщается, что 59-летний специалист помещен в стационар университетской больницы во Фрайбурге из-за нарушений кровообращения. До этого Лев получил травму на одной из тренировок национальной команды.
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