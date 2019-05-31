Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницуSportbox.RU 05:04
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке. Сообщается, что 59-летний специалист помещен в стационар университетской больницы во Фрайбурге из-за нарушений кровообращения. До этого Лев получил травму на одной из тренировок национальной команды.
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Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В СК рассказали о сокращении преступлений против несовершеннолетних в 2018 году
В 2018 году количество дел, в которых потерпевшими выступали несовершеннолетние или подростки, сократилось на 3,5%. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России.
Обновлено в 18:44
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Общество
Органические сады и виноградники демонстрируют фитосанитарную стабильность и устойчивую продуктивность
Мероприятие прошло в рамках 2-го ежегодного инвестиционного Форума и выставки «Сады России 2019» — профессиональной международной площадки для обсуждения стратегий развития индустрии промышленного садоводства России.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения
Алла Пугачева на своей странице Instagram поздравила Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала архивный снимок певца.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
США начали угрожать Индии из‐за С‐400
Вашингтон, в свою очередь, пригрозил Индии санкциями за покупку С-400.
Обновлено в 15:49
Здоровье
Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей
Супруга бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского Наталья призвала жителей Сибири не бояться клещевого энцефалита.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин утвердил новые имена аэропортов
Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.
Обновлено в 05:50
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Политика
На Украине сменят правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Наука
Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации
Высокий уровень URI защищает их от радиации, а после облучения они замещают поражённые клетки.
Обновлено в 09:07
Политика
Трамп и Эрдоган договорились создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 09:54
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Израиль атаковал американские корабли и попытался обвинить Египет
Согласно доводам американских ветеранов, об осознанном нападении на американский военный корабль USS «Liberty» свидетельствует тот факт, что изначально корабль был атакован истребителями, после чего его попытались утопить пуском торпед.
Обновлено в 02:05
Политика
Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино
Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 06:41
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05