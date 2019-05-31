Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницуSportbox.RU 05:04
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке. Сообщается, что 59-летний специалист помещен в стационар университетской больницы во Фрайбурге из-за нарушений кровообращения. До этого Лев получил травму на одной из тренировок национальной команды.
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Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
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Болтон заявил, что США не собираются мириться с «угрозами Ирана»
Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона.
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Космическая компания Илона Маска SpaceX теперь стоит больше, чем Tesla
Космическая компания Илона Маск, SpaceX, теперь стоит больше, чем его фирма по производству электромобилей Tesla, - по крайней мере, на бумаге.
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Авто
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Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
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Обновлено в 09:30
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Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено в 20:56
Футбол
Семак стал вегетарианцем во время чемпионского сезона
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак принял вегетарианскую диету, сообщает "Советский спорт".
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Обновлено в 09:53
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На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Обновлено в 17:23
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Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
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Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
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На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
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Армия и оружие
СМИ узнали об увеличении военного контингента США в Польше
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Спорт
Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций
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Обновлено в 17:15
Футбол
ЧМ U-20. Групповой этап завершен, известны все участники плей-офф
Последние матчи группового этапа проходили в группах E и F: Группа Е: Сборная Франции одержала третью победу на турнире, обыграв команду Мали со счетом 3:2.
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Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
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Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что забрал их общую с певицей Юлией Началовой дочь в свою новую семью.
Обновлено в 20:36
Авто
Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition
Российские дилеры Audi объявили старт продаж моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и кроссовера Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
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Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве
Представители Комитета ветеринарии города Москвы сообщили, что домашние животные, владельцами которых являются жители столицы, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 13:51
Политика
В Госдуму внесли разрешающий ЧОПам охранять аэропорты законопроект
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий аккредитованным частным охранным предприятиям (ЧОП) охранять аэропорты.
Обновлено в 19:01