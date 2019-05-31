Футбол

Главный тренер сборной Германии Лев госпитализированSport24.ru 04:21

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild. По информации источника, Лев был помещен в стационар университетской больницы во Фрайбурге из-за нарушений кровообращения. Этому предшествовала полученная специалистом травма во время одной из тренировок.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер сборной Германии по футболу Лёв пропустит матчи отбора ЧЕ-2020 из-за госпитализации

ТАСС05:19

Кепке будет замещать Лева в ближайших матчах сборной Германии

Советский спорт16:59

Зорг заменит Лева в матчах против Белоруссии и Эстонии

Спорт-Экспресс11:03

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу

Газета.Ru16:30

Главный тренер сборной Германии Лёв госпитализирован

Чемпионат04:48

Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован

Sport24.ru04:21

Йохаим Лёв экстренно госпитализирован

Sport.ru05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество

В России сократят новогодние каникулы

Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Хоккей

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Технологии

В Великобритании запустили первую сеть 5G

Обновлено в 06:16
Технологии

Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Музыка

Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»

Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Финансы

Российские компании поддержат рубль

По оценке Газпромбанка, в июне-июле российские компании выплатят около 1,83 трлн руб. дивидендов (расчеты на основе данных топ-50 публичных компаний).
Обновлено в 11:51
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Подмосковье

"В 18:00 на 32 км дороги А-107 в Дмитровском городском округе водитель легкового автомобиля, двигаясь по обочине, зацепил грузовой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:55
Культура

Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера

Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детской Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено в 17:56
Экономика

В ОЭЗ Петербурга построят четыре новых завода за 10 млрд рублей

В особой экономической зоне Петербурга построят четыре новых завода. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ОЭЗ.
Обновлено в 09:53
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности

Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

В Индии сняли ограничения на полёты в воздушном пространстве страны

Власти Индии сняли все ограничения на полёты в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС Индии.
Обновлено в 17:56
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное