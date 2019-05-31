Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализированSport24.ru 04:21
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild. По информации источника, Лев был помещен в стационар университетской больницы во Фрайбурге из-за нарушений кровообращения. Этому предшествовала полученная специалистом травма во время одной из тренировок.
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В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
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Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
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