Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев госпитализированSport24.ru 04:21
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован, сообщает Bild. По информации источника, Лев был помещен в стационар университетской больницы во Фрайбурге из-за нарушений кровообращения. Этому предшествовала полученная специалистом травма во время одной из тренировок.
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с чего всё началось
— Я чувствую себя очень хорошо, но мне нужно немного поберечь себя в течение следующих четырёх недель, я нахожусь в постоянном контакте с моей тренерской командой, мы будем поддерживать связь в предстоящих матчах, — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.Life.ru06:20
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