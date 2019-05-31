Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализированREGNUM 05:12
По данным издания, главного тренера немецкой сборной поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге. В связи с этим Лёв, скорее всего, пропустит ближайшие игры команды в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020. Сборная Германии должна сыграть с Белоруссией и Эстонией.
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
Васильева прокомментировала переход на «пятидневку» в школах
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что углубленное изучение предметов возможно только при шестидневной учебной неделе.
Обновлено в 02:38
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В Мурино загорелся двухэтажный частный дом
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, горит двухэтажный частный дом №7 по Парковой улице размером 10 на 15 метров.
Обновлено в 08:54
Экономика
НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России
Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Политика
Зеленский уволил двух высокопоставленных сотрудников СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальника службы в Киеве.
Обновлено в 09:13
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил залежи глины на Марсе
Четвертый ровер NASA Curiosity наткнулся на самые крупные на сегодня залежи глины на Марсе.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Космос
НАСА сфотографировало рентгеновское небо вращающейся камерой
Специалисты НАСА решили объединить собранные картинки в одной. Научного смысла она не имеет, но выглядит красиво.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино
Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Общество
В храме Минобороны появится панно о подвиге 28 панфиловцев
В главном храме Минобороны, который строят в подмосковной Кубинке, разместят бронзовое панно с изображением подвига 28 панфиловцев, сообщает официальная газета ведомства «Красная звезда».
Обновлено в 10:14
Политика
Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Общество
Стали известны победители конкурса президентских грантов
Более 1,6 тысячи некоммерческих организаций стали победителями в первом в этом году конкурсе президентских грантов.
Обновлено в 09:30
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Музыка
Опубликован рейтинг ста лучших песен всех времен
Финансовый портал 24/7 Wall Street составил топ-100 лучших песен всех времен.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры
Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Трамп принял предложение Эрдогана по С-400, сообщили СМИ
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу
Сегодня Владимиру Кузьмину исполняется 64 года, из-за чего журналисты решили вспомнить основные моменты из биографии певца, включая его расставание с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Вест Хэм» подписал вратаря «Эспаньола»
33-летний испанец присоединится к новой команде 1 июля на правах свободного агента.
Обновлено в 08:51
Экономика
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I квартале упала на 38,7%
Чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 38,7% - до 409 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:15
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04