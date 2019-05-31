Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализированREGNUM 05:12

По данным издания, главного тренера немецкой сборной поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге. В связи с этим Лёв, скорее всего, пропустит ближайшие игры команды в отборочном цикле чемпионата Европы — 2020. Сборная Германии должна сыграть с Белоруссией и Эстонией.
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Лев рассказал о своем состоянии после госпитализации

Советский спорт06:33

Тренер сборной Германии по футболу Лёв пропустит матчи отбора ЧЕ-2020 из-за госпитализации

ТАСС05:19

Йохаим Лёв экстренно госпитализирован

Sport.ru05:59

Йоахим Лев попал в больницу

Спорт-Экспресс04:53

Главный тренер сборной Германии Лёв госпитализирован

Чемпионат04:48

Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован

Sport24.ru04:21

Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу

Sportbox.RU05:04
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