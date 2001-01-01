Футбол

Главный тренер сборной Дании: это была забавная играЧемпионат 19:14

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал ничейный результат (3:3) в матче отборочного этапа Евро – 2020 с национальной командой Швейцарии. Датчане отыгрались, забив три гола в концовке встречи.
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Главный тренер сборной Дании: это была забавная игра

Чемпионат19:14
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:24, Ашберн
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты

Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
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Экономика

Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае

Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
Обновлено в 08:42
Политика

Организаторы протестов в Ингушетии объявили о бессрочном митинге

Митинг в Магасе объявлен бессрочным, заявил организатор акции, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:17
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Интернет

150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус

Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Космос

Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Транспорт

На Сахалине возобновили движение на закрытых ранее участках дорог

Движение возобновили на двух закрытых ранее участках автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Кино

Шойгу объявил о планах министерства создать «армейскую киностудию»

Обновлено в 13:37
Общество

Южно-Сахалинск включен в проект «Умный город»

Южно-Сахалинск включен в перечень пилотных муниципальных образований проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город", реализуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Обновлено в 19:52
Футбол

Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»

28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Хоккей

Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Спорт

Уволен тренер дубля женского ЦСКА после обвинений в домогательствах

Во вторник, 26 марта, стало известно об увольнении тренера дубля женской команды по футболу ЦСКА Михаила Адылова после обвинений в домогательствах.
Обновлено в 09:27
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России

Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

Израиль нанес удары по сектору Газа

Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Рынок пиротехники взорвался в Мексике

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике.
Обновлено в 18:47
Политика

«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию

Руководители движения «Открытая Россия» подали в министерство юстиции документы на регистрацию одноименной российской общественной организации, сообщил «Новой» его председатель Андрей Пивоваров.
Обновлено в 08:54
Наука

В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Футбол

Манджукич согласился продлить контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 15:49
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп

В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Космос

В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора

Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.
Обновлено в 19:22
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
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Оге Харейде
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. В настоящий момент возглавляет сборную Дании. До этого Харейде возглавлял национальную сборную Норвегии с 2003 по 2008 год.
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