Главный тренер сборной Дании: это была забавная играЧемпионат 19:14

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал ничейный результат (3:3) в матче отборочного этапа Евро – 2020 с национальной командой Швейцарии. Датчане отыгрались, забив три гола в концовке встречи.

Главный тренер сборной Дании: это была забавная игра

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.

Политика Организаторы протестов в Ингушетии объявили о бессрочном митинге Митинг в Магасе объявлен бессрочным, заявил организатор акции, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов, пишет газета «Коммерсантъ».

Происшествия Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.

Интернет 150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.

Происшествия Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Космос Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Транспорт На Сахалине возобновили движение на закрытых ранее участках дорог Движение возобновили на двух закрытых ранее участках автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Общество Южно-Сахалинск включен в проект «Умный город» Южно-Сахалинск включен в перечень пилотных муниципальных образований проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город", реализуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Футбол Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса» 28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Хоккей Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй» Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».

Спорт Уволен тренер дубля женского ЦСКА после обвинений в домогательствах Во вторник, 26 марта, стало известно об увольнении тренера дубля женской команды по футболу ЦСКА Михаила Адылова после обвинений в домогательствах.

Технологии Electronic Arts закрывает офис в России Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.

Армия и оружие Израиль нанес удары по сектору Газа Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Происшествия Рынок пиротехники взорвался в Мексике Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике.

Политика «Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию Руководители движения «Открытая Россия» подали в министерство юстиции документы на регистрацию одноименной российской общественной организации, сообщил «Новой» его председатель Андрей Пивоваров.

Наука В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку» Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.

Космос В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.