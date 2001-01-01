Футбол
Главный тренер сборной Дании: это была забавная играЧемпионат 19:14
Главный тренер сборной Дании Оге Харейде прокомментировал ничейный результат (3:3) в матче отборочного этапа Евро – 2020 с национальной командой Швейцарии. Датчане отыгрались, забив три гола в концовке встречи.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:24, Ашберн
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты
Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Экономика
Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае
Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
Обновлено в 08:42
Политика
Организаторы протестов в Ингушетии объявили о бессрочном митинге
Митинг в Магасе объявлен бессрочным, заявил организатор акции, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Мусса Мальсагов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:17
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Интернет
150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус
Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Космос
Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году
Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Транспорт
На Сахалине возобновили движение на закрытых ранее участках дорог
Движение возобновили на двух закрытых ранее участках автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Общество
Южно-Сахалинск включен в проект «Умный город»
Южно-Сахалинск включен в перечень пилотных муниципальных образований проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город", реализуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Обновлено в 19:52
Футбол
Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»
28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Хоккей
Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Спорт
Уволен тренер дубля женского ЦСКА после обвинений в домогательствах
Во вторник, 26 марта, стало известно об увольнении тренера дубля женской команды по футболу ЦСКА Михаила Адылова после обвинений в домогательствах.
Обновлено в 09:27
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России
Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа
Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Рынок пиротехники взорвался в Мексике
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике.
Обновлено в 18:47
Политика
«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию
Руководители движения «Открытая Россия» подали в министерство юстиции документы на регистрацию одноименной российской общественной организации, сообщил «Новой» его председатель Андрей Пивоваров.
Обновлено в 08:54
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Футбол
Манджукич согласился продлить контракт с «Ювентусом»
Обновлено в 15:49
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Космос
В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора
Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.
Обновлено в 19:22
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09