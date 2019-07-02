Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нюансах предстоящего матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.

Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть Месси

Культура Мединский объявил о начале передачи ГЦСИ Пушкинскому музею Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Здоровье Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь "Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла - подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести", - заключил Орджоникидзе.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Общество Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Экономика Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Транспорт Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.

Наука Военные придумали дистанционный сканер сердцебиения Новое устройство получило название Jetson. Оно использует лазерные лучи для прочтения «профиля сердцебиения».

Происшествия В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина По словам очевидцев, разместивших анонимный пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», двое молодых людей двумя выстрелами застрелили молодого мужчину.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Шоу-бизнес Сати Казанова расстроила фанатов и мужа огромными губами Певица Сати Казанова решила поинтересоваться у поклонников, насколько ей пойдут пухлые губы.

Футбол Пауревич покинул «Уфу» и перешёл в немецкий клуб Хорватский хавбек Иван Пауревич покинул "Уфу" и перебрался в клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.

Происшествия Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме.

Авто Chevrolet Camaro получил две спецверсии в РФ General Motors привез в Россию две новые спецверсии культового спорткара Chevrolet Camaro – Shock Edition и Black Edition.

Общество В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.

Происшествия Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения в регионе возросло до 18 человек.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Экономика Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.