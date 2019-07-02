Футбол

Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть МессиСпорт-Экспресс 06:05

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нюансах предстоящего матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тите: «Месси невозможно остановить»

Евро-футбол.ру02:11

Тите: «Месси невозможно остановить»

Sport24.ru01:21

Тите: «Невозможно полностью нейтрализовать Месси»

Sport.ru02:13

Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть Месси

Спорт-Экспресс06:05

Тите: Аргентина — это не только набор индивидуальностей

Чемпионат01:48

Тренер сборной Бразилии: «Нет способа остановить Месси»

Sportbox.RUвчера в 23:02

Тренер сборной Бразилии: «Нет способа остановить Месси»

Матч ТВвчера в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Культура

Мединский объявил о начале передачи ГЦСИ Пушкинскому музею

Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Здоровье

Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь

"Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла - подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести", - заключил Орджоникидзе.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Тина Тернер впервые назвала причину самоубийства сына

Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Футбол

«Тоттенхэм» объявил о первом трансфере за полтора года

Как сообщает пресс-служба клуба, лондонский «Тоттенхэм» подписал контракт с 18-летним футболистом «Лидса» Джеком Кларком.
Обновлено в 05:39
Авто

В России появится Changan CS35 Plus китайского производства

Обновлено в 07:30
Происшествия

Пропавшую на Урале в одном купальнике девушку нашли в состоянии шока

Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Транспорт

Генпрокуратура предложила наказывать за неправильную установку камер

Генеральная прокуратура России выступила с предложением установить административную ответственность за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фотовидеофиксации на дорогах.
Обновлено в 05:50
Наука

Военные придумали дистанционный сканер сердцебиения

Новое устройство получило название Jetson. Оно использует лазерные лучи для прочтения «профиля сердцебиения».
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия

В Екатеринбурге на Уралмаше прозвучали выстрелы. Убит молодой мужчина

По словам очевидцев, разместивших анонимный пост в паблике «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», двое молодых людей двумя выстрелами застрелили молодого мужчину.
Обновлено в 07:55
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Сати Казанова расстроила фанатов и мужа огромными губами

Певица Сати Казанова решила поинтересоваться у поклонников, насколько ей пойдут пухлые губы.
Обновлено в 06:04
Футбол

Пауревич покинул «Уфу» и перешёл в немецкий клуб

Хорватский хавбек Иван Пауревич покинул "Уфу" и перебрался в клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".
Обновлено в 06:26
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме.
Обновлено в 02:38
Авто

Chevrolet Camaro получил две спецверсии в РФ

General Motors привез в Россию две новые спецверсии культового спорткара Chevrolet Camaro – Shock Edition и Black Edition.
Обновлено в 07:18
Общество

Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу

Обновлено в 07:01
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 18

Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что число погибших в результате наводнения в регионе возросло до 18 человек.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Экономика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное