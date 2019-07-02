Футбол
Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть МессиСпорт-Экспресс 06:05
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нюансах предстоящего матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:32, Вашингтон
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Лондоне человек выпал из летящего самолета
Обновлено в 01:43
Футбол
Футболист Пауревич перешел из «Уфы» в немецкий «Зандхаузен»
Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
Обновлено в 05:49
Транспорт
В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов
В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Влад Топалов потерял костюм за два дня до свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов потерял свадебный костюм за два дня до бракосочетания с Региной Тодоренко.
Обновлено в 01:09
Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 05:39
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины
По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
Budweiser готовится провести крупнейшее IPO нынешнего года
Budweiser Brewing Company намерена привлечь в ходе IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC) как минимум $8,3 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на документацию предстоящего листинга на Гонконгской бирже.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
Обновлено вчера в 07:17
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество
Липчане получили ключи от новых квартир
Сергей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.
Обновлено в 05:03
Кино
Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли
Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Сибае ЗИЛ задавил мальчика на «зебре» — водитель ехал без прав
В понедельник, 1 июля, в Башкирии автоцистерна, разворачиваясь на зеленый сигнал светофора, задавила 8-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на пешеходном переходе.
Обновлено в 03:49
Путешествия
Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года
С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00