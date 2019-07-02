Футбол

Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть МессиСпорт-Экспресс 06:05

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нюансах предстоящего матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.
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Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть Месси

Спорт-Экспресс06:05

Тите: «Месси невозможно остановить»

Sport24.ru01:21

Тренер сборной Бразилии: «Нет способа остановить Месси»

Матч ТВвчера в 23:02

Тите: «Месси невозможно остановить»

Евро-футбол.ру02:11

Тите: Аргентина — это не только набор индивидуальностей

Чемпионат01:48

Тренер сборной Бразилии: «Нет способа остановить Месси»

Sportbox.RUвчера в 23:02

Тите: «Невозможно полностью нейтрализовать Месси»

Sport.ru02:13
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МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

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Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

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Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
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В Лондоне человек выпал из летящего самолета

Обновлено в 01:43
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Футболист Пауревич перешел из «Уфы» в немецкий «Зандхаузен»

Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
Обновлено в 05:49
Транспорт

В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов

В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
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Влад Топалов потерял костюм за два дня до свадьбы с Региной Тодоренко

Влад Топалов потерял свадебный костюм за два дня до бракосочетания с Региной Тодоренко.
Обновлено в 01:09
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Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 05:39
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Обновлено в 05:30
Происшествия

Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины

По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

Budweiser готовится провести крупнейшее IPO нынешнего года

Budweiser Brewing Company намерена привлечь в ходе IPO миноритарной доли в своем азиатско-тихоокеанском бизнесе (Budweiser APAC) как минимум $8,3 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на документацию предстоящего листинга на Гонконгской бирже.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

На Кипре упала российская ракета

Обновлено вчера в 07:17
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество

Липчане получили ключи от новых квартир

Сергей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.
Обновлено в 05:03
Кино

Гарри Стайлса и Энсела Элгорта рассматривают на роль Элвиса Пресли

Энсел Элгорт («Щегол», «Вестсайдская история»), Гарри Стайлс («Дюнкерк»), Майлз Теллер («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Остин Батлер («Хроники Шаннары») прошли пробы на роль Элвиса Пресли в биографическом фильме База Лурманна.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Сибае ЗИЛ задавил мальчика на «зебре» — водитель ехал без прав

В понедельник, 1 июля, в Башкирии автоцистерна, разворачиваясь на зеленый сигнал светофора, задавила 8-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на пешеходном переходе.
Обновлено в 03:49
Путешествия

Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Происшествия

Главврачи московских больниц поддержали обвиненную в убийстве коллегу

Обновлено в 06:20
Политика

«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Обновлено в 05:52
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ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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