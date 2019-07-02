Футбол
Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть МессиСпорт-Экспресс 06:05
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нюансах предстоящего матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Общество
«Иркут» купит сорок американских двигателей для МС-21
В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт.
Обновлено в 09:00
Транспорт
Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Чехию
Утром 2 июля стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу.
Обновлено в 01:36
Экономика
Белгородскую область не оштрафуют за несвоевременное освоение субсидий
Белгородская область оказалась в числе регионов, освобождённых в 2019 году от штрафов за несвоевременное освоение субсидий.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
Обновлено в 09:21
Авто
Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей российского рынка
Самым дорогим автомобилем, продающимся в стране, оказался спорткар Porsche 911 GT стоимостью 13,33 млн рублей.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 53 человек
Число пострадавших после посещения кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе Петербурга увеличилось почти вдвое, сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по городу во вторник Отравилось 53 человека, из них 31 попал в больницу.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Транспорт
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Политика
Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем
Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.
Обновлено в 07:33
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Обновлено в 09:07
Футбол
Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия»
По информации источника, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия».
Обновлено в 06:55
Экономика
В России может на 10% подорожать мясо
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, об этом сообщили «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 03:18
Политика
Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»
Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение главы офиса президента Украины Андрея Богдана предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.
Обновлено в 04:48
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой появился в России
Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo Reno Z выполнен из металла и стекла.
Обновлено в 06:25
Футбол
Кулик подписал контракт с «Тамбовом»
Полузащитник Владислав Кулик продолжит карьеру в "Тамбове", сообщает пресс-служба клуба. Хавбек подписал соглашение сроком на один сезон.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Андрей Бочаров обсудил развитие здравоохранения до 2024 года
Создание основ единой современной системы здравоохранения до 2024 года стало темой итогового совещания Андрея Бочарова на базе волгоградского медуниверситета, участие в котором приняли порядка 500 представителей здравоохранения: главврачи медорганизаций области, главные внештатные специалисты по направлениям, представители научного сообщества и студенты.
Обновлено в 05:03
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18