Футбол
«Барселона» в ближайшие часы уволит ВальвердеVprognoze.ru 07:20
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность. Как сообщает источник, в ближайшие несколько часов каталонский клуб объявит об отставке специалиста. Руководство клуба приняло решение уволить Вальверде по итогам выступления команды в завершившемся сезоне.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому на территории всей страны отменяется национальный роуминг.
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Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
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Энергетика
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Культура
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Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
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Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
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Касаткина вышла в следующий круг турнира «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
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Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии
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Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
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Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Пилоты ВМС США рассказали о встречах с НЛО
Пять пилотов Военно-морских сил (ВМС) США рассказали газете The New York Times о встречах с НЛО.
Обновлено в 07:25
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Наука
Причины аутизма нашли в «мусорной» ДНК
Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.
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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
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ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС
Помимо «Амкара» из числа членов РФС исключили женский ФК «Россиянка», объединившийся с женским ЦСКА, а также «Днепр» (Смоленск) и «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) — оба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не смогли доиграть первенство из-за финансовых проблем.
Обновлено в 05:12
Экономика
В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд
В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.
Обновлено в 08:07
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
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Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
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Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.
Обновлено в 07:53