Футбол

«Барселона» в ближайшие часы уволит ВальвердеVprognoze.ru 07:20

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность. Как сообщает источник, в ближайшие несколько часов каталонский клуб объявит об отставке специалиста. Руководство клуба приняло решение уволить Вальверде по итогам выступления команды в завершившемся сезоне.
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Мартинес высказался о возможной работе в «Барселоне»

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Мартинес высказался о возможной работе в «Барселоне»

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Хави утверждён в качестве главного тренера «Аль-Садд»

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СМИ назвали претендентов на пост главного тренера «Барселоны»

РИА Новостивчера в 11:46
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В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

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Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

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Медведев отменил национальный роуминг в России

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Энергетика

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Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
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Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.
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Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
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Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
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Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

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Обновлено в 05:29
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
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Теннис

Касаткина вышла в следующий круг турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
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Самолет совершил жесткую посадку в Калмыкии

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Подросток ударил школьницу топором

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Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
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Армия и оружие

Пилоты ВМС США рассказали о встречах с НЛО

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Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Наука

Причины аутизма нашли в «мусорной» ДНК

Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.
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Калининградский губернатор пояснил слова об очередях в детсады

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Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
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Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

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ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС

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Аксёнов оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива

Обновлено в 07:50
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В Свердловской области нашли крупнейший в XXI веке изумруд

В сообщении отмечается, что это крупнейший изумруд, обнаруженный за последние 30 лет: в 1990 году нашли камень весом более 2 кг, а в 2018 — 1,54 кг.
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В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Во время первого года реализации Volvo S60 в России можно будет приобрести полноприводный и переднеприводный седан, который будет оснащен либо 190-сильным, либо 249-сильным двигателем.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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