Футбол

Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»REGNUM 02:39

Ранее сообщалось, что наставником «Барселоны» может стать главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. Напомним, нынешний главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде возглавил команду летом 2017 года.
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СМИ: «Барселона» сегодня объявит об отставке Вальверде, его сменит Мартинес

Советский спорт06:34

СМИ: сегодня «Барселона» объявит об уходе Вальверде

Спорт-Экспресс05:20

СМИ: «Барселона» в ближайшие часы объявит об отставке Вальверде

Sportbox.RU06:06

Источник: «Барселона» уволит Вальверде в ближайшие часы

Чемпионат05:40

СМИ: «Барселона» в ближайшие часы объявит об отставке Вальверде

Матч ТВ06:06

Роберто Мартинес о «Барселоне»: «Никому не скажу да, предварительно не обсудив с федерацией»

Sports.ru05:57

СМИ назвали претендентов на пост главного тренера «Барселоны»

РИА Новостивчера в 11:46
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Косово начались массовые столкновения

Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.
Обновлено в 05:39
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил ученицу топором

Обновлено в 05:45
Экономика

Mediascope увеличит аудиторию телеканалов за счет дачников

Например, в январе суммарный рейтинг всех вещающих в России телеканалов в аудитории «Все зрители старше четырех лет» равнялся, по подсчетам Publicis Media Russia на основе измерений Mediascope, 19%, то есть телевизор в среднем в январе 2019-го смотрели 19% всех жителей крупных городов.
Обновлено в 04:54
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей

Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.
Обновлено в 05:54
Общество

Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня

Обновлено в 05:40
Культура

Дирижер Спиваков стал самым богатым худруком России

Лидер прошлогоднего рейтинга доходов руководителей учреждений культуры, директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный в 2018 году заработал 39,4 млн руб. — в три раза меньше, чем в 2017 году (тогда он задекларировал 119,3 млн руб.).
Обновлено в 06:04
Происшествия

В парке на севере Петербурга нашли тело младенца

Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Общество

NYT: умер основатель Human Rights Watch

Основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет.
Обновлено в 05:13
Энергетика

Нефтяников заставили «залить» Россию бензином

Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Томске взяли под стражу «вора в законе»

Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
ЖКХ

РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская рассказала, как похудела после вторых родов

Известная российская актриса Елизавета Боярская рассказала, как ей удалось быстро похудеть после вторых родов.
Обновлено в 03:12
Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Происшествия

При пожаре на Караваевской погибли 10 кошек

При пожаре сгорели 10 кошек, сообщили в «Росбалте».
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Экономика

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Ранее стало известно, что Opel будет продавать в стране кроссовер Grandland X, минивэн Zafira Life и фургон Vivaro.
Обновлено вчера в 10:45
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Политика

Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку

Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, генеральный прокурор республики Юрий Луценко решил не уходить в отставку до формирования нового состава Верховной рады.
Обновлено вчера в 17:30
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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