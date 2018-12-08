Футбол

Главный тренер сборной Азербайджана отправлен в отставку
Матч ТВ
05:42

В субботу на заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) было принято решение убрать с поста главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова.
Матч ТВ05:42

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Экс-игрок «Факела» уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана

Газета.Ru07:24

Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана

Чемпионат07:07

Взгляд из России: Азербайджану нужен иностранец - советская тактика не оправдала себя

Sputnik Азербайджан07:08

Гурбан Гурбанов: «В федерации сказали, что совмещение работы в сборной и клубе было ошибкой»

Спорт-Экспресс06:47

Главный тренер сборной Азербайджана отправлен в отставку

Матч ТВ05:42

Гурбанов покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Советский спорт05:15

Главный тренер сборной Азербайджана Гурбанов был уволен

Sport24.ru06:56
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Футбол

«Крылья Советов» победили «Ростов», Карпина удалили с поля

Обновлено в 08:42
Футбол

«Локомотив» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 17-го тура Премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня на «РЖД Арене» в Москве.
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«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»

В параллельном матче московское "Динамо" уверенно обыграло "Урал" — 3:1.
Обновлено в 08:40
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Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:02
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Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

В Санкт-Петербурге был проведен опрос по поводу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Обновлено в 08:38
Футбол

Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
Футбол

«ПСЖ» оценивает Рабьо в 40 млн евро

Руководство «ПСЖ» готов расстаться с игроком во время зимнего трансферного окна и оценивают его в 40 млн евро, причем ранее речь шла о 10−15 млн.
Обновлено в 08:07
Футбол

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 05:26
Футбол

В РФС поздравили Мутко с юбилеем

Обновлено в 07:42
Футбол

«Крылья Советов» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити»

"Крылья Советов" интересуются нападающим Валерием Божиновым, сообщает Topsport.
Обновлено в 08:39
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Полоз и Цаллагов вряд ли сыграют против «Зенита», Бабурин — возможно

Как стало известно «Матч ТВ», полузащитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз вряд ли сыграют за «Рубин» против «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 08:39
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Борнмут — Ливерпуль 0:2 (2-й тайм)

Обновлено в 08:10
Футбол

Выбывший игрок «Локомотива» поблагодарил болельщиков за поддержку

Обновлено в 07:48
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:55
Футбол

Атлетико — Алавес 3:0

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 06:16
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Гурбан Осман оглы Гурбанов
Футболист
Советский и азербайджанский футболист, тренер. Лучший бомбардир национальной сборной Азербайджана.
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