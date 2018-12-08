Футбол

Главный тренер сборной Азербайджана Гурбанов был уволен
Sport24.ru
06:56

Гурбан Гурбанов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Азербайджана. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник. Решение от отставке специалиста было принято на заседании Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
Sport24.ru06:56

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Гурбанов уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана

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Главный тренер сборной Азербайджана Гурбанов был уволен

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Главный тренер сборной Азербайджана отправлен в отставку

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Главный тренер сборной Азербайджана отправлен в отставку

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Советский и азербайджанский футболист, тренер. Лучший бомбардир национальной сборной Азербайджана.
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