Футбол

Главный тренер сборной Аргентины: Месси рождён, чтобы побеждатьNews.ru 11:49

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Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился мнением о капитане национальной команды Лионеле Месси . Хочу подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол.
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Лионель Скалони: Месси рожден, чтобы играть в футбол и побеждать

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Главный тренер сборной Аргентины: «Месси рождён, чтобы побеждать»

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Тренер сборной Аргентины Скалони: «Месси рожден, чтобы побеждать»

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Главный тренер сборной Аргентины: Месси рождён, чтобы побеждать

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Главный тренер сборной Аргентины: «Месси рожден, чтобы побеждать»

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Скалони: Месси полон энтузиазма, он рождён, чтобы побеждать

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Тренер сборной Аргентины: Месси рожден для побед

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