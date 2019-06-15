Главный тренер сборной Аргентины: Месси рождён, чтобы побеждатьNews.ru 11:49

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился мнением о капитане национальной команды Лионеле Месси . Хочу подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол.

Космос В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.

Экономика Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом? Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.

Хоккей «Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.

Космос На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Происшествия 7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.

Политика В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.

Общество «Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".

Кино В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр» Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Шоу-бизнес Татьяна Терешина дала сыну двойное имя После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.

Происшествия Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.

Транспорт В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.

Гаджеты Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.