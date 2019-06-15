Футбол
Главный тренер сборной Аргентины: Месси рождён, чтобы побеждатьNews.ru 11:49
Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился мнением о капитане национальной команды Лионеле Месси . Хочу подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия
На авиашоу в Польше разбился Як-52
Обновлено в 09:02
Космос
В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды
Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Экономика
Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?
Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Хоккей
«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа
Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Космос
На снимках Солнца обнаружен выходящий из него огромный НЛО
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Солнца выходящий из него огромный НЛО.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 7 тысяч человек
Обновлено в 19:57
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
7 человек насмерть задохнулись при чистке канализации в Индии
Рабочие проводили чистку канализации в отеле "Даршсан" в селении Фартикуи и насмерть отравились токсичным газом.
Обновлено в 18:42
Политика
В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе
Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 10:02
Общество
«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках
В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено в 18:49
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:32
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено в 17:09
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Татьяна Терешина дала сыну двойное имя
После долгих размышлений наследник получил двойное имя – Арсений-Остап.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Транспорт
В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46
Общество
Стала известна судьба переданного Алибасову «кота-самозванца»
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал PR-директор продюсера Вадим Горожанкин.
Обновлено в 14:57