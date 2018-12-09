Футбол
Главный тренер столичного мужского волейбольного клуба Борис Колчин заявил, что покидает свой пост. Информация размещена на официальном сайте клуба. Уточняется, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Вечерняя Москвавчера в 23:27
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Футбол
Бекао может пропустить матч с «Реалом» из-за выявленного повреждения
Защитник ЦСКА Родриго Бекао полетит на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", однако может не сыграть из-за выявленного после медицинского обследования повреждения.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Динамо» разгромило дома «Урал» в матче РПЛ
Обновлено в 07:54
Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:16
Футбол
«Челси» расследует эпизод с выкриками фаната в адрес Стерлинга
"Челси" планирует расследовать эпизод с выкриками фаната в адрес вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в субботнем матче, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:12
Футбол
Фарфан: сделаю всё для победы в матче с «Шальке»
Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1) и поделился ожиданиями от заключительной игры группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».
Обновлено в 06:37
Футбол
Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»
Обновлено в 03:17
Футбол
«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену
Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов
По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 06:55
Футбол
Василий Березуцкий: «ЦСКА предлагал тренировать детей»
Обновлено в 06:31
Футбол
«Интер» может заплатить за Озила 28 млн евро
Сообщается, что сумма трансфера может составить 28 миллионов евро.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол
Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время матча с «Байером»
Позже выяснилось, что во время столкновения Люте откусил часть языка. Вратарь сказал, что укус был настолько сильным, что он сломал зуб.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»
В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Аталанты, а Сампдория дома встретится с Парму.
Обновлено в 02:12
Футбол
Анчелотти пообещал не «парковать автобус» в матче с «Ливерпулем»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти пообещал, что его команда не будет играть в закрытый футбол в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 07:32
Футбол
Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»
Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 06:14