Главный тренер «Зальцбурга» вдохновлен победой «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 09:39

Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Наполи". Первая встреча закончилась в пользу неаполитанской команды 3:0.

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