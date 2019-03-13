Футбол

Главный тренер «Зальцбурга» вдохновлен победой «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 09:39

Главный тренер "Зальцбурга" Марко Розе прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Наполи". Первая встреча закончилась в пользу неаполитанской команды 3:0.
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Анчелотти: «Я уверен в шансах „Наполи“ в Лиге Европы»

Sport24.ru17:18

«Наполи» проиграл «Зальцбургу», но прошел в четвертьфинал Лиги Европы

Матч ТВ15:49

«Наполи» проиграл «Зальцбургу», но вышел в четвертьфинал Лиги Европы

LiveSport.ru15:51

«Ред Булл Зальцбург» забил «Наполи» три мяча, но вылетел из Лиги Европы

Евро-футбол.ру15:51

«Наполи» прошел «Зальцбург», несмотря на поражение в Австрии

Soccer.ru15:47

«Наполи» потерпел поражение в матчес «Зальцбургом», но вышел в четвертьфинал ЛЕ

Чемпионат15:48

«Зальцбург» - «Наполи»: проявят ли команды себя в атаке?

Все про Спорт рувчера в 12:37
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Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

Обновлено в 16:38
Происшествия

В Керченском проливе село на мель судно с металлом

В Керченском проливе село на мель судно Maryland с грузом металла, которое следовало под флагом Либерии.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Экономика

Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай

Обновлено в 18:34
Политика

США могут ввести санкции против Китая за «притеснение уйгуров»

За «нарушение прав» мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Соединенные Штаты могут ввести санкции против властей Китая, заявили в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Футбол

Вильярреал — Зенит 2:1

Обновлено в 14:56
Политика

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика

Эрдоган назвал сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию

Обновлено в 18:36
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

Пентагон призвал не отказываться от права превентивного ядерного удара

По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.
Обновлено в 17:55
Политика

Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Ведущий программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" Сергей Брилев сообщил РИА Новости, что в связи с плановой ротацией в Общественном совете при Минобороны России, судя по всему, он больше в его состав не входит.
Обновлено в 10:52
Политика

Шведский МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата

МИД Швеции находится в тесном диалоге со службой безопасности страны о деятельности одного из российских дипломатов, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.
Обновлено в 09:35
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Политика

Главы США и КНР подпишут торговое соглашение не ранее апреля

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Власти Аргентины назвали причину гибели «Сан-Хуана»

Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Политика

США пригрозили новыми санкциями компаниям, ведущим проект «Северный поток - 2»

Ранее в Кремле назвали истинные причины введения США антироссийских санкций и отметили, что по мере приближения выборов в Соединенных Штатах накал русофобии там будет только нарастать.
Обновлено в 19:15
Политика

Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX

Корпорация Boeing приостанавливает поставки самолетов 737 MAX после крушения такой модели в Эфиопии, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Киллеры расстреляли мужчину у подъезда дома в Мытищах

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

Североатлантический альянс перебрасывает войска к российской границе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов; по его словам, за два года численность военнослужащих сил первоочередного задействования НАТО возросла в 1,6 раза – с 25 до 40 тыс. человек.
Обновлено в 19:24
Политика

«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева

Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Избитая осетинским депутатом учительница рассказала о конфликте

Обновлено в 18:59
Космос

Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС

Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:25
Общество

Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.
Обновлено в 12:12
Технологии

«Яндекс» запустил робота для зачистки пиратского контента

Компания «Яндекс» запустила специальную программу-робота, которая позволит убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский контент, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 18:57
Происшествия

«МК в Чите» на месте проверил информацию об обрушении стен дома на КСК

Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил "МК в Чите", что при обрушении стен никто не пострадал.В единой диспетчерской службе города корреспонденту портала предоставить информацию отказались.
Обновлено в 17:49
Спорт

Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону

Одиночная смешанная эстафета (синглмикст) на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии.
Обновлено в 13:05
Политика

Донорская конференция по Сирии собрала семь миллиардов долларов

Третья международная донорская конференция в Брюсселе собрала в общей сложности порядка 7 миллиардов долларов обещанных взносов на помощь Сирии и региону, сообщил в заключительном выступлении еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес.
Обновлено в 13:25
Футбол

Стали известны все участники ¼ финала Лиги Европы

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/8 финала.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Найденная в захламленной квартире девочка выздоравливает

Девочка, найденная в захламленной московской квартире на Ленинградском шоссе в минувшее воскресенье, выздоравливает.
Обновлено в 11:48
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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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