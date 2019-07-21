Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер «Тамбова» отреагировал на поражение от «Локомотива»

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