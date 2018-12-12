Футбол
Главный тренер «Севильи» — о матче с «Краснодаром»: «Нас ждет финал»
Главный тренер «Севильи» — о матче с «Краснодаром»: «Нас ждет финал»Матч ТВ09:05
Главный тренер испанской «Севильи» Пабло Мачин в преддверии матча Лиги Европы против «Краснодара» заявил, что на предстоящую игру его команда выйдет как на финал.
Матч ТВ09:05
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Футбол
ЦСКА разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов
Футболисты московского ЦСКА разгромили в гостях мадридский "Реал" в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:47
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» сыграет со «Славией» в обновленном составе
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в преддверии заключительного матча на групповом этапе Лиги Европы против чешской "Славии" признался, что выставит на игру экспериментальный состав.
Обновлено в 14:27
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:29
Футбол
«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса
Обновлено в 11:59
Футбол
Мельгарехо: Глушаков — часть семьи «Спартака», мы думаем о коллективе
Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отметил, что полузащитник Денис Глушаков является частью команды и игроки поддерживают его.
Обновлено в 12:08
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Футбол
Шахтер — Лион 0:0 (1-й тайм)
Букмекеры назвали фаворита матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Лион».
Обновлено в 05:58
Футбол
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в своем сотом матче в Еврокубке
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли хорватский клуб «Цедевита» в матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка Встреча, прошедшая в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 80:76.
Обновлено в 14:13
Футбол
Нападающий «Селтика» отправлен на лечение в психологическую клинику
Надеюсь, он скоро преодолеет трудности и вернется.
Обновлено в 14:41
Футбол
Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов
Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Арсенал» интересуется защитниками «МЮ» и «Челси»
По информации ESPN, "канониры" не стесняются смотреть в сторону конкурентов. Так, в их поле зрения входят Гари Кэхилл и Эрик Байи.
Обновлено в 06:23
Футбол
Супруг Шакиры купит футбольный клуб
Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Атлетико» хочет купить форварда ПСЖ
Как утверждает Le10Sport, мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе
Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».
Обновлено в 10:53