Футбол
Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе прокомментировал состояние защитника команды Невена Суботича, который в матче с «Бордо» (2:3) в 16-м туре чемпионата Франции получил травму. Сербский защитник в одном из эпизодов столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье.
Sportbox.RU19:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суботича увезли в больницу прямо с матча. Ему попали коленом в висок, выглядит жутко
Спорт день за днем16:34
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Футбол
Спартак — Урал 1:1
В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 17:54
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ
Обновлено в 19:55
Футбол
«Барселона» на классе прошла «Леонесу»
"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Обновлено в 18:41
Футбол
ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»
В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол
Фанат «Ливерпуля» сделал татуировку в честь победы над «Эвертоном»
Обновлено в 19:57
Футбол
Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву
Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 15:59
Футбол
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Обновлено в 15:52
Футбол
«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии
В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено в 17:32
Футбол
Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»
Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено в 19:20
Футбол
Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара
Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поделился мнением о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Обновлено в 19:03
Футбол
Полузащитник «Спартака» включен в команду недели FIFA 19
Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 18:47
Футбол
«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара
Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Локомотив» сделал Семина и футболистов героями «Джентльменов удачи»
Клуб опубликовал в социальной сети отрывок из фильма "Джентльмены удачи" с фрагментом зимней зарядки главных персонажей киноленты.
Обновлено в 09:27
Футбол
Уэлбек может покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента
Текущее соглашение Уэлбека рассчитано до 30 июня 2019 года. Таким образом, летом форвард получит статус свободного агента.
Обновлено в 19:15
Футбол
«Тоттенхэм» переиграл «Саутгемптон»
"Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Голами у "шпор" отметились Харри Кейн, Сон Хын Мин и Лукас Моура.
Обновлено в 16:53