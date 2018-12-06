Футбол

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича
Чемпионат
вчера в 19:26

Главный тренер "Сент-Этьена" Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с "Бордо" (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.
Чемпионатвчера в 19:26

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Дортмундская «Боруссия» пожелала скорейшего выздоровления Суботичу

Спорт-Экспрессвчера в 20:13

Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован

РИА Новостивчера в 18:05

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

Матч ТВвчера в 19:54

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

Sportbox.RUвчера в 19:54

Дортмундская «Боруссия» пожелала Суботичу скорейшего выздоровления

Sport24.ruвчера в 22:43

«Боруссия» Д пожелала скорейшего выздоровления Суботичу

Чемпионатвчера в 20:27

Футболист «Сент-Этьена» Суботич госпитализирован во время матча чемпионата Франции

ТАССвчера в 15:16
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Футбол

Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 00:40
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«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче Кубка России

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче ¼ финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 00:10
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«ПСЖ» потерял очки во втором матче подряд

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не смог обыграть «Страсбур» в матче французской Лиги 1. Игра проходила в Страсбурге на стадионе «Ля Мено» в рамках шестнадцатого тура национального чемпионата и завершилась вничью со счётом 1:1. Парижанам пришлось отыгрываться по ходу встречи: на 40-й минуте первого тайма защитник хозяев Кенни Лала открыл счёт.
Обновлено в 00:24
Футбол

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Обновлено в 00:35
Футбол

Клопп: «Я много кричал в первом тайме с „Бернли“, но не злился»

Сказал игрокам, что я много кричал в первом тайме, но не злился.
Обновлено в 00:23
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

Маркизио не жалеет об уходе из «Ювентуса»

Обновлено вчера в 21:51
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено вчера в 15:52
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 00:01
Футбол

18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»

Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 21:08
Футбол

Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено вчера в 19:20
Футбол

Неймар: «Каждый великий футболист однажды должен сыграть в АПЛ»

Обновлено вчера в 21:57
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Невен Суботич
Сербский футболист
Сербский футболист, центральный защитник клуба «Сент-Этьен». Выступал в сборной Сербии.
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Стефан Руффье
Французский футболист
Французский футболист, вратарь «Сент-Этьена».
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