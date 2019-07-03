Главный тренер "Селтика" Нил Леннон назвал спекуляцией интерес "Зенита" к полузащитнику команду Тому Рогичу.

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Происшествия В изнасиловании девушки из Ленобласти заподозрили ее родителей Как сообщили в региональном управлении СК РФ, в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней".

Политика В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.

Политика Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Происшествия Форбс: Причиной пожара на российском глубоководном аппарате мог стать аккумулятор Как пишет журнал Форбс со ссылкой на источники в судостроительной отрасли, скорее всего, инцидент произошел при подъеме с глубины.

Космос Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.

Технологии Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.

Экономика Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Транспорт Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме» Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Происшествия Российский депутат избил полицейского лопатой Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.

Авто Новый BMW X6 светится в темноте BMW X6 третьего поколения построен на новой платформе CLAR, которая позволила оснастить его более интересными двигателями.

Шоу-бизнес РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой Как сообщили в пресс-службе, данные об отстранении от должности начальника Рижского вокзала в Москве являются недостоверными.

Финансы Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Гаджеты HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая Ведущие мировые производители компьютерной и потребительской электроники HP, Dell, Microsoft, Amazon и другие планируют перенести существенную часть производства за пределы Китая, сообщает Nikkei со ссылкой на информированные источники.

Происшествия В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.

Футбол Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон.

Общество Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.

Происшествия В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.

Политика Путин подписал закон о приостановке ДРСМД Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.