Футбол
Главный тренер «Шахтера» Фонсека может возглавить «Рому»Vprognoze.ru 07:27
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Рому». Как сообщает источник, римский клуб предложил специалисту трехлетнее контрактное соглашение с заработной платой в 2.5 млн евро без учета бонусов. Отмечается, Фонсека считается основным фаворитом на пост главного тренера «Ромы».
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Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант
Обновлено в 09:58
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе
На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Наследство покойной Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей
Наследство скончавшейся в 38-летнем возрасте Юлии Началовой оценили в 100 млн рублей.
Обновлено в 02:43
Общество
Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал
По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Трамп отрицает, что называл Меган Маркл «противной»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter запись, в которой отрицает, что называл Меган Маркл «противной».
Обновлено в 10:08
Футбол
Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов»
На 41-й минуте встречи Черышев придержал за футболку Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был выдворен арбитром матча Сергеем Карасевым с тренерской скамейки.
Обновлено в 10:42
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений
В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда.
Обновлено в 10:23
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ
Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями.
Обновлено в 10:48
Политика
Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее
Обновлено в 06:15
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено в 11:10
Политика
Мэры Харькова и Одессы избраны сопредседателями партии «Доверяй делам»
Второй этап объединительного съезда партии «Доверяй делам» пройдет 9 июня в Одессе.
Обновлено в 10:04
Спорт
The Times: Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, в связи с обвинениями прыгуна в высоту Данила Лысенко в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам в Чебоксарах
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович проехался на своём Lexus по пешеходным тротуарам в Чебоксарах.
Обновлено в 11:34
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала свой выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду
«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — приводит слова Вавилова 2 июня Znak.com.
Обновлено в 05:58
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов
Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
Обновлено в 11:17
Общество
На следующей неделе в Петербург придет жара под 30 градусов
3 июня ожидается +17 градусов тепла, к выходным температура достигнет почти 30 градусов, ночью также сильно холодать не будет.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео
На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.
Обновлено в 08:38
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44