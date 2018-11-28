Футбол

Главный тренер «Реала» Солари раскритиковал газон стадиона «Ромы»
Газета.Ru
00:08

Рома — Реал
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
22′
Николо Дзаньоло
42′
47′
Гарет Бэйл
59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
69′
77′
Карим Бензема
Мариано Диас
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
90′+3′
Рафаэль Варан
Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Наставник считает, что его подопечные достойной провели эту игру.
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