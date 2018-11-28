Футбол
Главный тренер «Реала» Солари раскритиковал газон стадиона «Ромы»
Главный тренер «Реала» Солари раскритиковал газон стадиона «Ромы»Газета.Ru00:08
|21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
|22′
Николо Дзаньоло
|42′
|47′
Гарет Бэйл
|59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
|64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
|69′
|77′
Карим Бензема
Мариано Диас
|80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
|84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
|90′+3′
Рафаэль Варан
|43%
|Владение мячом
|57%
|79%
|Процент точных передач
|86%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|7
|6
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|11
|14
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Ольсен
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
4
Кристанте
2
Карсдорп
19
Чорич
17
Ундер
14
Шик
34
Клюйверт
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
18
Льоренте
8
Кроос
17
Васкес
7
Диас
20
Асенсио
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Наставник считает, что его подопечные достойной провели эту игру.
Газета.Ru00:08
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 00:45, Ашберн
Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
Обновлено в 00:40
Футбол
Роналду первым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (1:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:30
Футбол
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос про Моуринью
Один из журналистов задал испанскому специалисту вопрос о том, кто лучше: он или наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
«Шахтер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу на 92-й минуте
Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти
В 1/8 финала Кубка английской лиги «Лестер» в серии послематчевых пенальти победил «Саутгемптон».
Обновлено в 00:18
Футбол
Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" оформил дубль.
Обновлено в 00:09
Футбол
Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»
Обновлено в 00:09
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин получил премию «Джентльмен года»
Обновлено в 00:00
Футбол
Финал Кубка Либертадорес может пройти в Катаре
Обновлено в 00:21
Футбол
Руй Витория: «Главное, чтобы „Бенфика“ проявила сплоченность»
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии».
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Президент «Лиона»: «Пока не знаем, полетим ли на Украину»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил опасения в связи с необходимостью лететь на Украину на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».
Обновлено в 00:38
Футбол
Жизнь Нагатомо после матча с «Шальке-04» находилась под угрозой
Защитник «Галатасарая» Юто Нагатомо рассказал, что после матча Лиги чемпионов с «Шальке-04» его жизнь находилась в опасности.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
СМИ назвали главного претендента на «Золотой мяч»
Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч".
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 16:04