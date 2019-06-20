Футбол
Главный тренер «Порту» попросил купить Зе ЛуишаЧемпионат вчера в 23:11
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил президента клуба купить в летнее трансферное окно нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
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Консейсау сообщил, что он попросил президента «Порту» приобрести Зе Луиша
Спорт-Экспрессвчера в 17:48
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
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Обновлено в 08:59
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Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Обновлено в 04:18
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
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Особое внимание на себя обратило то, что на тренажёре проходила отработку навыков пилотирования УБС Як-130 курсант-девушка.
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Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
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Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
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Обновлено в 10:02
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Экономика
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:02
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Обновлено вчера в 21:03
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Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
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Футбол
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Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе «Монако».
Обновлено в 09:22
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Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51