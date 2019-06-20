Футбол

Главный тренер «Порту» попросил купить Зе ЛуишаЧемпионат вчера в 23:11

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил президента клуба купить в летнее трансферное окно нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
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Главный тренер «Порту» попросил купить Зе Луиша

Чемпионатвчера в 23:11

Главный тренер «Порту»: «Я попросил подписать Зе Луиша»

Sport.ruвчера в 18:14

Тренер «Порту»: «Я попросил президента клуба приобрести Зе Луиша»

Матч ТВвчера в 18:56

Тренер «Порту»: «Я попросил президента клуба приобрести Зе Луиша»

Sportbox.RUвчера в 18:56

Главный тренер «Порту» подтвердил, что попросил купить Зе Луиша

Спорт день за днемвчера в 18:59

Тренер «Порту» Консейсау: «Я попросил подписать Зе Луиша»

Бомбардир.рувчера в 18:11

Консейсау сообщил, что он попросил президента «Порту» приобрести Зе Луиша

Спорт-Экспрессвчера в 17:48
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Вашингтон
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В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

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Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
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В Химках выясняют обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна

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Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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