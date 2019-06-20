Главный тренер «Порту» попросил купить Зе ЛуишаЧемпионат вчера в 23:11

Спорт день за днем

Политика Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.

Происшествия В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

Финансы Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Футбол Федун заявил, что передаст «Спартак» болельщикам Владелец московского клуба намерен к этому моменту вывести личные средства из "Спартака", после чего он станет простым болельщиком Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что передаст клуб болельщикам в 2023 году.

Политика Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным «Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — заявил собеседник агентства.

Происшествия В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Происшествия Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).

Общество Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Политика Путин заявил, что власти РФ не забыли о Вышинском Владимир Путин ответил на вопрос, можно ли добиться возвращения задержанного на Украине Кирилла Вышинского до встречи главы РФ и Украины Владимира Зеленского, обменяв на украинцев, например, Олега Сенцова, моряков или других.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Экономика Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.

Политика Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.

Энергетика Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.

Футбол Головин не собирается уходить из «Монако» Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе «Монако».