Главный тренер «Порту» попросил купить Зе ЛуишаЧемпионат вчера в 23:11

Спорт день за днем

Происшествия Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.

Общество Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства Продюсер Бари Алибасов считает, что его сын, Бари Алибасов-младший, заработал на скандале вокруг его отравления, пишет «Комсомольская правда».

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.

Авто В линейке УАЗ появится новая «семейная» модель Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Общество В Китае девушки устроили флешмоб для выявления самых волосатых ног Многие девушки откликнулись на инициативу, а некоторые заявили, что флешмоб придал им уверенности в себе, показав, что в волосатых ногах или руках нет ничего постыдного.

Политика По делу о крушении MH17 обвинят троих россиян Объединенная следственная группа назвала имена людей, подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины в июле 2014 года, сообщают RTL News.

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Происшествия СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.

Политика Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

Общество Водителей без ОСАГО могут лишить прав В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.

Происшествия В Осло погиб сотрудник торгпредства России «Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 года в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло», — говорится в сообщении российского посольства в Осло в Facebook.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Происшествия Росгвардия: госпитализированный на акции 12 июня подросток сам спровоцировал полицейских Несовершеннолетний подросток, задержанный на несогласованной акции 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сам провоцировал полицейских, говорится в ответе Росгвардии на запрос главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Политика На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.

Кино «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.