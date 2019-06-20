Футбол
Главный тренер «Порту» попросил купить Зе ЛуишаЧемпионат вчера в 23:11
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау попросил президента клуба купить в летнее трансферное окно нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
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Консейсау сообщил, что он попросил президента «Порту» приобрести Зе Луиша
Спорт-Экспрессвчера в 17:48
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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