Главный тренер «Порту» попросил купить Зе ЛуишаЧемпионат вчера в 23:11

Спорт день за днем

Здоровье Владимиру Путину показали фельдшерский пункт в Челябинской области Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Путин заступился за «Единую Россию» В Москве в семнадцатый раз проходит "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Общество Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Здоровье Путин назвал три основные проблемы в здравоохранении РФ Президент РФ Владимир Путин назвал три основные проблемы в российской системе здравоохранения. О них он сообщил во время «Прямой линии».

Политика На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.

Политика Путин назвал главный способ решения проблемы снижения уровня жизни Увеличение производительности труда и развитие экономики станут главными условиями для повышения уровня жизни в России.

Экономика Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании россиян Путин призвал регулятора обратить внимание не риски при выдаче кредитов жителям РФ. Он подчеркнул, что «не надо раздувать "пузыри"».

Экономика Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.

Общество Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин «Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Происшествия На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.

Игры Игроки Assassin’s Creed Odyssey начали создавать миссии для быстрой прокачки Вскоре автор издания Kotaku обратил внимание, что игроки начали эксплуатировать редактор, создавая невероятно простые миссии для быстрой прокачки.

Политика Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.

Автоспорт Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.

Политика Путин заявил о выделении 300 миллиардов на переработку мусора Что касается переработки мусора, Владимир Путин заявил о том, что согласно федеральной программе, в России будет построено 200 комплексов по переработке, на что будет выделено порядка 300 миллиардов рублей.

Общество Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.

Происшествия Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который до конца лета продлил арест гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.