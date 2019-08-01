Футбол

Главный тренер «Порту»: «Выражаю „Краснодару“ большое уважение»Soccer.ru вчера в 17:22

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Ромариу Баро
56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра. У «Краснодара» очень хорошая команда с опытными игроками.
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