Футбол
Главный тренер «Порту»: «Выражаю „Краснодару“ большое уважение»Soccer.ru вчера в 17:22
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Ромариу Баро
|56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра. У «Краснодара» очень хорошая команда с опытными игроками.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
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