Футбол

Главный тренер «ПСЖ» высоко оценил уровень игры МбаппеГазета.Ru вчера в 19:42

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал итог матча 26-го тура французской Лиги 1 против "Нима", передает "Советский спорт".
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Томас Тухель: «Мбаппе — исключительный игрок»

Матч ТВ02:28

Томас Тухель: «Мбаппе — исключительный игрок»

Sportbox.RU02:28

Тухель: «Возможно, Мбаппе играет слишком много, но это исключительный футболист»

Бомбардир.ру02:46

Томас Тухель: «Мбаппе - исключительный игрок»

Спорт-Экспресс01:37

Главный тренер «ПСЖ» высоко оценил уровень игры Мбаппе

Газета.Ruвчера в 19:42

Тухель: Мбаппе мог забить пять голов в матче с «Нимом»

Чемпионатвчера в 17:00

Тухель: «Мбаппе должен был забивать „Ниму“ 4 или 5 голов»

Soccer.ruвчера в 16:46
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Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали

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Высказавшийся о Крыме дуэт Anna Maria довели до слез на сцене

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Происшествия

При подрыве автобуса в Сирии погибли по меньшей мере 24 человека

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Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ

Россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минской области (Белоруссия) на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
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Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

Российские аэропорты с 24 февраля начали пускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам.
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Политика

Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".
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Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели ракеты «Циркон» в США в случае угрозы для РФ

Обновлено в 03:42
Политика

Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы

Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
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Армия и оружие

WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир

Обновлено в 02:45
Религия

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.
Обновлено в 02:09
Политика

В Молдавии начались выборы в парламент

Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.
Обновлено в 00:02
Политика

Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ).
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Происшествия

Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей

Обновлено вчера в 23:20
Политика

Формула Златовласки

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во Вьетнам наряду с протокольными мероприятиями - возложением цветов к двум мемориалам, включал участие главы дипломатического ведомства в выездном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Семья Немцова сочла, что следствие не ищет заказчиков убийства

Ранее официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила "Интерфаксу", что ведомство продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова (в 2015 году объявлен в международный розыск - ИФ), а также его сообщников.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии

Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
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Непряева и Белорукова вышли в финал командного спринта на ЧМ в Австрии

Лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
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Пушков: Противники Мадуро продолжат испытывать его на прочность

Пушков отметил, что попытка под предлогом гуманитарной помощи прорвать границу Венесуэлы провалилась.
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В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей

В московском ресторане неизвестный украл у студента золотые часы стоимостью более 1 млн рублей.
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Самолет ВМС США провел разведку черноморского побережья России

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Момент смертельного ДТП на Невском попал на видео

Камеры видеонаблюдения, установленные на Невском проспекте, зафиксировали момент смертельной аварии, в результате которой пострадали два человека.
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Петр Ян победил Джона Додсона решением судей

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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
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Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

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Вильфанд рассказал о поиске индикатора точных прогнозов погоды

Ведь считается, что вопрос глобального потепления - дискуссионный, единого мнения по нему до последнего времени выработано не было.
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