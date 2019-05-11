Футбол
Главный тренер «ПСЖ» не станет делать форварда Неймара капитаномREGNUM 03:15
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар не станет новым капитаном команды, заявил главный тренер парижской команды Томас Тухель, его слова 11 мая приводит Goal. Как рассказал Тухель, клуб должен принять дисквалификацию Неймара, так как последний допустил ошибку.
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Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом, передает "Советский спорт".
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