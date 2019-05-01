Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 днейSportbox.RU 11:07

Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей». Отмечается, что руководство клуба поддержало инициативу 41-летнего итальянского специалиста. Напомним, игра 35-го тура чемпионата Италии между «Милан» и «Болоньей» состоится 6 мая.

Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней

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