Футбол
Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 днейМатч ТВ 11:07
Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей». Отмечается, что руководство клуба поддержало инициативу 41-летнего итальянского специалиста. Напомним, игра 35-го тура чемпионата Италии между «Милан» и «Болоньей» состоится 6 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях
Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 12:00
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Обновлено в 06:02
Хоккей
«Сибирь» подписала новые контракты с защитниками Алексеевым и Воробьем
«Сибирь» подписала новые контракты с защитниками Павлом Воробьем и Константином Алексеевым.
Обновлено в 08:43
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Футбол
Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Ренном»
«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 34-го тура Лиги 1 против «Ренна».
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Спорт
Чемпионке ОИ придётся принимать гормоны для участия в соревнованиях
Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня должна будет принимать гормоны для снижения уровня тестостерона, если хочет участвовать в новых соревнованиях.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
В церкви отказались рушить брак Петросяна и Степаненко
Обновлено в 05:38
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Общество
Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади
Сегодня, 1 мая, с поздравительной речью к жителям Петербурга обратился действующий глава города Александр Беглов.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В интернете обнародованы данные о ядерном арсенале США
Обновлено в 07:00
Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Кино
Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»
"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14