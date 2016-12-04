Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, кого считает лучшим футболистомLife.ru 19:15
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленского объявили избранным президентом Украины
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы.
Обновлено вчера в 08:52
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 фингода составила $58 млрд, снижение на 5% - отчет
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года, который закончился 30 марта, составила 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 17:32
Политика
США отказали в визе для поездки в ООН замглавы департамента МИД России
Посольство США не выдало визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ для поездки в ООН на заседание по СМИ, сообщила во вторник журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 15:29
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Минздрав предлагает запретить ВИЧ-отрицание
Министерство здравоохранения России предложило запретить распространение информации с призывом отказаться от освидетельствования и лечения ВИЧ, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:23
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Экономика
Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы
С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.
Обновлено вчера в 16:55
Наука
В США дрон впервые транспортировал донорскую почку
Научные сотрудники из Университета Мэриленда впервые использовали дрон для транспортировки человеческого органа.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Транспорт
ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей
«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Из Владивостока за месяц вывезли 45 тысяч опасных автопокрышек
С начала двухмесячника чистоты, который стартовал в начале апреля, из дворов города, детских садов и школ, с обочин дорог и из лесных массивов убрано 45 тысяч шин.
Обновлено в 12:42
Общество
Названа причина закрытия театра «У Никитских ворот»
В театре "У Никитских ворот" объяснили, почему учреждение было опечатано судебными приставами.
Обновлено в 15:25
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено в 16:16
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Общество
Вооруженные бойцы Росгвардии прибыли на станцию Шиес
Обновлено в 07:09