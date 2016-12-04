Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, кого считает лучшим футболистомLife.ru 19:15

Барселона — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом. Об этом он рассказал во время пресс-конференции.
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Тренер «Ливерпуля» назвал лучшего футболиста в мире

Газета.Ru16:06

Юрген Клопп: «Месси как-то сказал, что хочет вернуть кубок ЛЧ себе. Звучит так, будто бы он мне угрожает!»

Матч ТВ16:38

Юрген Клопп: «Многие приезжают в Барселону с четким планом, но получают четкий пинок»

Sports.ru14:58

Клопп: «Месси — лучший из футболистов, которых я видел»

Sport24.ru14:55

Клопп: Месси — лучший из футболистов, кого я видел

Чемпионат15:13

Юрген Клопп: «Многие приезжают в Барселону с четким планом, но получают четкий пинок»

Спорт-Экспресс16:33

Клопп: «Когда играешь против „Барселоны“, ты точно не фаворит»

Soccer.ruвчера в 16:52
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